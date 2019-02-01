Юрий Трутнев одобрил строительство «Леруа Мерлен» в Улан-Удэ

Сейчас «Холдинговой компании Новолекс» осталось лишь завершить оформление прав на земельный участок. Проектно-изыскательские работы уже завершены. Еще нужно закончить подготовку к строительству. В конце весны текущего года подрядчику должны выдать разрешение на строительство объекта. Возведение торгового центра планируют начать уже в июне. Новый магазин должен распахнуть свои двери перед покупателями в конце текущего года.