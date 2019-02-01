Засыпало снегом: спецтехника прокладывает дорогу трамваям в Нижнем Тагиле

Работаем согласно штатному расписанию. На линии работает 6 единиц снегоуборочной рельсовой техники. С 6.30 до 9.00 была произведена очистка трамвайных путей. Следующая уборка начнется в 18.00, и еще одна – ночная. Работаем совместно с дорожными службами. Внештатных ситуаций не возникало, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП НТ «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.