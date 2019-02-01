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Posted 1 февраля 2019, 10:06

Published 1 февраля 2019, 10:06

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Засыпало снегом: спецтехника прокладывает дорогу трамваям в Нижнем Тагиле

1 февраля 2019, 10:06
В Нижнем Тагиле в круглосуточном режиме с помощью спецтехники проводится очистка трамвайных путей от снега.

1 февраля Нижний Тагил оказался засыпан снегом. По прогнозам метеорологов, непогода продлится двое суток. Дорожные службы города работают в круглосуточном режиме, чтобы не допустить транспортного коллапса.

Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» справляется со снегопадом с помощью трамваев-снегоочистителей и погрузчика JCB.

Работаем согласно штатному расписанию. На линии работает 6 единиц снегоуборочной рельсовой техники. С 6.30 до 9.00 была произведена очистка трамвайных путей. Следующая уборка начнется в 18.00, и еще одна – ночная. Работаем совместно с дорожными службами. Внештатных ситуаций не возникало, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП НТ «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

#Транспорт#Нижний Тагил#Погода#Снегопад#Тагильский трамвай#Спецтехника
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