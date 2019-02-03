52-летний мужчина разыскивается в Невьянске

Posted 3 февраля 2019, 18:34
Published 3 февраля 2019, 18:34
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
52-летний Кондюрин Сергей Александрович пропал 1 февраля в городе Невьянск. Мужчина был одет в зимнюю куртку синего цвета с капюшоном, синие джинсы, темную шапку и чёрные ботинки. Телосложение Сергея Александровича – худощавое, рост в пределах от 170 до 175 сантиметров, серо-голубые глаза. На лице, в области носа и глаза имеются красные пятна, передаёт поисковый отряд «Прорыв».
О местонахождении мужчины сообщать координатору по имени Ольга по номеру 8-950-5616107.