52-летний мужчина разыскивается в Невьянске

52-летний Кондюрин Сергей Александрович пропал 1 февраля в городе Невьянск. Мужчина был одет в зимнюю куртку синего цвета с капюшоном, синие джинсы, темную шапку и чёрные ботинки. Телосложение Сергея Александровича – худощавое, рост в пределах от 170 до 175 сантиметров, серо-голубые глаза. На лице, в области носа и глаза имеются красные пятна, передаёт поисковый отряд «Прорыв».