Депутаты гордумы Екатеринбурга хотят взять контроль над МУПами

Депутат написал в соцсети, что МУПы – это активы, которые принадлежат городу, и сейчас от общественности скрыты механизмы назначения директоров, проверка хоздеятельности и кредитная политика муниципальных предприятий. Передача полномочий гордуме, по его мнению, позволит сделать деятельность МУПов более прозрачной.