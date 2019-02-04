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Posted 4 февраля 2019,, 01:30

Published 4 февраля 2019,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Котельная загорелась на территории мебельной фабрики в Сысерти

4 февраля 2019, 01:30
На территории фабрики по производству мебели в Сысерти произошло возгорание котельной. В течение часа пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

3 февраля в 14:20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о начавшемся пожаре по улице Быкова. Пламенем была объята кровля котельной, расположенной на территории мебельной фабрики. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, в тушении были задействованы 10 единиц техники и 29 человек личного состава.

К 15:20 по местному времени огонь был ликвидирован, информация о пострадавших отсутствует. Причины произошедшего предстоит установить специалистам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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