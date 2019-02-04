Пригородный суд пересмотрит дело об истязании детей совладельцем провайдера «Планета»

Обвинение считает, что в период с 2014 по 2016 года Юдин трижды совершил насилие над детьми. Один из несовершеннолетних пострадал в поселке Капасиха. По версии обвинения, Юдин надевал на него электроошейник для собак, избивал розгами и втыкал в руки иголки.