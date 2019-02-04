Пригородный суд пересмотрит дело об истязании детей совладельцем провайдера «Планета»

Posted 4 февраля 2019, 08:22
Published 4 февраля 2019, 08:22
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
1 февраля 2019 года в Нижний Тагил передано дело Юрия Юдина, являющегося основателем компании «ITM Холдинг», который учредил интернет-провайдер «Планета» (ООО «КОМТЕХЦЕНТР»). Рассмотрением займется судья Пригородного района Евгения Мулькова.
Бизнесмен обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего лица), об этом сообщается на официальном сайте Пригородного районного суда Свердловской области. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Обвинение считает, что в период с 2014 по 2016 года Юдин трижды совершил насилие над детьми. Один из несовершеннолетних пострадал в поселке Капасиха. По версии обвинения, Юдин надевал на него электроошейник для собак, избивал розгами и втыкал в руки иголки.
В августе 2018 года Юрий Юдин уволился с поста гендиректора «ITM Холдинга». Теперь он является только совладельцем компании, ему принадлежат 30% акций.
В сентябре 2018 года Пригородный суд Свердловской области переквалифицировал статью на административную «Побои», после чего предприниматель был освобожден от ответственности. Однако в декабре 2018 года прокуратура вернула дело на пересмотр.