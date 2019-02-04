Три возгорания мусора произошли за два дня в домах Нижнего Тагила

Третий пожар случился 2 февраля в общежитии на ул. Щорса, 21. На площади 1 кв. м. горел мусор на третьем этаже здания. Из-за технических особенностей строения пожару был присвоен уровень повышенной сложности. Пожар смогли потушить за 2 минуты. Как и в предыдущих двух случаях мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Виновные лица устанавливаются, сообщает Отдел надзора и пропаганды Нижнего Тагила.