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Posted 4 февраля 2019, 06:35

Published 4 февраля 2019, 06:35

Modified 18 июня 2022, 20:04

Updated 18 июня 2022, 20:04

Три возгорания мусора произошли за два дня в домах Нижнего Тагила

4 февраля 2019, 06:35
1 и 2 февраля в Нижнем Тагиле трижды происходило возгорание мусора в жилых домах.

Так, 1 февраля на площади 2 кв. м. произошло возгорание мусора в подвале жилого дома на ВМЗ. На ул. Верхняя Черепанова в доме №15 из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар в подвале. В тушении огня принимали участие 3 единицы техники, виновное лицо не установлено.

Еще одно возгорание произошло по адресу ул. Пихтовая, 26, также горел мусор. На этот раз возгорание произошло в мусоросборнике на площади 3 кв. м. Причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем, размер ущерба и виновные лица устанавливаются.

Третий пожар случился 2 февраля в общежитии на ул. Щорса, 21. На площади 1 кв. м. горел мусор на третьем этаже здания. Из-за технических особенностей строения пожару был присвоен уровень повышенной сложности. Пожар смогли потушить за 2 минуты. Как и в предыдущих двух случаях мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Виновные лица устанавливаются, сообщает Отдел надзора и пропаганды Нижнего Тагила.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожарные#Мусор#Огонь
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