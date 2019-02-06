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Posted 6 февраля 2019, 12:43

Published 6 февраля 2019, 12:43

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Газовая заправка «Газпром» на Свердловском шоссе Нижнего Тагила возобновила работу

6 февраля 2019, 12:43
Газовая автозаправка компании «Газпром» под Нижним Тагилом возобновила работу 5 февраля после публикаций в свердловской прессе о массовой отмене рейсов с автовокзала.

После возникшего резонанса в СМИ по поводу отмены 68 рейсов с автовокзала Нижнего Тагила, компания «Газпром газомоторное топливо» починила станцию, на которой заправлялся общественный транспорт.

«Газпром» объяснил закрытие заправочной станции возникшими техническими неисправностями:

31 января 2019 года на АГНКС «Газпром» на Свердловском шоссе возникла техническая неисправность Системы автоматического управления (САУ) АГНКС. На время остановки работы станции все клиенты были оповещены и направлены на ближайшие АГНКС «Газпром» в Нижнем Тагиле.

В настоящий момент заправка функционирует. На автовокзале сообщают, что часть автобусов уже вернулась на рейсы, но некоторые не ходят из-за морозов.

5 февраля 2019 года на АГНКС «Газпром» на Свердловском шоссе закончены восстановительные работы, станция работает в штатном режиме, сообщил редакции TagilCity.ru пресс-офис компании.

Напомним, что из-за закрытия газозаправочной станции 68 рейсов до города Кушвы, поселка Висима и других населенных пунктов были отменены.

#Общество#Нижний Тагил#Работа#Газпром#Ремонтные работы#Свердловское шоссе#Заправка
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