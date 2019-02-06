Газовая заправка «Газпром» на Свердловском шоссе Нижнего Тагила возобновила работу

31 января 2019 года на АГНКС «Газпром» на Свердловском шоссе возникла техническая неисправность Системы автоматического управления (САУ) АГНКС. На время остановки работы станции все клиенты были оповещены и направлены на ближайшие АГНКС «Газпром» в Нижнем Тагиле.