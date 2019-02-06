Генерал Теплинский возглавит штаб ЦВО Свердловской области

Михаил Теплинский закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. В 1995 году он был удостоен звания Герой России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания. В 1999 году Теплинский окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ в звании капитана и был назначен командиром парашютно-десантного батальона во второй Чеченской компании. Закончив Военную академию Генштаба ВС РФ в 2007 году Михаил Теплинский возглавил 212-ый гвардейский окружной учебный Центр Венских орденов Кутузова и Суворова, центр имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова в Сибирском военном округе. В 2009 году назначен начальником штаба первого заместителя командующего 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. В звании генерал-майора в 2013 году Теплинский принял командование 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а через два года получил назначение в Южном военном округе. С 2017 года Теплинский командовал штабом ЮВО, сообщает АИФ.