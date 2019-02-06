Как быстро погасить кредиты

Posted 6 февраля 2019,, 12:59
Published 6 февраля 2019,, 12:59
Modified Вчера, 19:36
Updated Вчера, 19:36
Правда, банки не особо приветствуют заемщиков, которые выплачивают свои долги раньше срока. И в будущем могут возникнуть трудности с оформлением нового кредита в этом же банке. Но если это не пугает вас, то следующие советы окажутся весьма полезными.
1. Частично досрочное погашение
Многие платят ровно столько, сколько отмечено в графике платежей. А в итоге переплачивают банку очень солидные суммы в виде процентов. Разумеется, погасить кредит одним платежом или каждый месяц вносить на счет сумму, в разы превышающую минимальный размер платежа, в состоянии немногие. Но это вовсе не является обоснованием неукоснительного следования указаниям кредитной организации. Если ежемесячные платежи будут превышать минимальную сумму хотя бы на 10%, то кредит окажется погашен намного быстрее. Также это сулит немалую экономию средств.
2. В первую очередь погашаем кредиты с наибольшей процентной ставкой
Немало граждан имеют не один, а сразу несколько кредитов с различными условиями. И многие в первую очередь стараются быстрее погасить самый крупный из них, что вполне объяснимо. Избавление от него значительно облегчает долговое бремя. Но правильнее разобраться сперва с теми кредитами, по которым проценты самые большие. И уже только затем можно сосредоточиться на крупных. То есть, при наличии у заемщика ипотеки, банковского нецелевого кредита и нескольких микрозаймов, приоритет нужно отдавать последним. Разумеется, досрочное их погашение не должно сказываться на платежах по ипотеке и крупном денежном займе.
3. Рефинансирование кредитов
Когда приходится платить одновременно по нескольким кредитам, нельзя исключать ситуации, что необходимость ежемесячного платежа по одному из них забудется. А это обернется штрафами, что лишь увеличит расходы на выплату кредита. Поэтому в таких случаях уместно рефинансировать кредиты. То есть вместо множества небольших оформить один крупный. Тогда и ежемесячный платеж будет единственным. А при благоприятной экономической обстановке на момент рефинансирования можно даже ощутимо сэкономить на процентной ставке.
4. Начните планировать свои расходы
Случайные и ненужные траты составляют немалую часть расходов любого человека. А происходит это в основном из-за того, что немногие способны контролировать свои траты. Если же начать фиксировать все свои расходные операции, то за пару месяцев можно сформировать для себя четкую картину расходов: сколько и на что уходят ваши деньги. А уже на основе этой информации можно решить, от каких трат можно отказаться вовсе, а какие — значительно сократить без особых неудобств для себя и семьи. Сэкономленные деньги следует потратить на досрочное погашение кредитов.
5. Дополнительные источники доходов
К сожалению, многие заемщики даже при сильной экономии вряд ли смогут заметно ускорить процесс выплаты кредитного долга. К этому моменту многие из них уже вынуждены сильно экономить, чтобы своевременно платить за кредит.Значит, нужно искать дополнительные источники доходов. Помимо основной работы найти подработку. Например, воспользоваться возможностью заработка через Интернет. Легче всего найти работу в сети дизайнерам, журналистам, программистам. Главное, не попадаться в ловушки мошенников, которые требуют оплату для начала заработка. То же самое можно сказать и о предложениях вложиться в различные инвестиционные инструменты.
Заемщику не до сомнительных инвестиций. Наличие свободной жилплощади также может оказаться хорошим подспорьем. Аренда жилья всегда является востребованной услугой. Если за кем-то из друзей или родных числится давний денежный долг, самое время напомнить ему о возврате денег. Когда удастся ускоренными темпами погасить кредитную задолженность, обязательно нужно потребовать у банка справку о том, что за вами более не числится долгов. Нередкими являются случаи, когда за заемщиком сохранялся совсем небольшой долг, на который затем начислялись проценты и штрафные пени. Но об этом человек узнавал лишь спустя несколько месяцев, когда в почтовом ящике обнаруживалась судебная повестка.
Информация предоставлена финансовым ресурсом Джин Мани.