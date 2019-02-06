Как быстро погасить кредиты

Заемщику не до сомнительных инвестиций. Наличие свободной жилплощади также может оказаться хорошим подспорьем. Аренда жилья всегда является востребованной услугой. Если за кем-то из друзей или родных числится давний денежный долг, самое время напомнить ему о возврате денег. Когда удастся ускоренными темпами погасить кредитную задолженность, обязательно нужно потребовать у банка справку о том, что за вами более не числится долгов. Нередкими являются случаи, когда за заемщиком сохранялся совсем небольшой долг, на который затем начислялись проценты и штрафные пени. Но об этом человек узнавал лишь спустя несколько месяцев, когда в почтовом ящике обнаруживалась судебная повестка.