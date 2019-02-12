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Posted 12 февраля 2019, 10:11

Published 12 февраля 2019, 10:11

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Спортивный праздник в рамках «Лыжни России 2019» пройдет в Усть-Утке

12 февраля 2019, 10:11
16 февраля в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом пройдет спортивный праздник, посвященный «Лыжне России 2019».

Принять участие в спортивных мероприятиях может любой желающий. А для гостей мероприятия будет организована развлекательная программа.

На старт выйдут жители Нижнего Тагила и пригорода. Забеги состоятся в шести категориях: женщины, мужчины, юноши и девушки до 18 лет, ветераны, детский забег. Длина дистанции – 2022 метра.

Регистрация участников стартует в 11.30, начало соревнований – 12.30. Награждение победителей состоится в 13.30.

#Спорт#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Усть-утка#Лыжня России#Лыжный спорт
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