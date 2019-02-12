Спортивный праздник в рамках «Лыжни России 2019» пройдет в Усть-Утке

Posted 12 февраля 2019, 10:11
Published 12 февраля 2019, 10:11
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Принять участие в спортивных мероприятиях может любой желающий. А для гостей мероприятия будет организована развлекательная программа.
На старт выйдут жители Нижнего Тагила и пригорода. Забеги состоятся в шести категориях: женщины, мужчины, юноши и девушки до 18 лет, ветераны, детский забег. Длина дистанции – 2022 метра.
Регистрация участников стартует в 11.30, начало соревнований – 12.30. Награждение победителей состоится в 13.30.