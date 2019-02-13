Ошибки в платежках за мусор в Нижнем Тагиле «Рифей» и РИЦ объяснили техническим сбоем

Среди других возможных последствий технического сбоя представители РИЦ и регоператора называют 2 информлиста от РИЦ или информлисты на тех территориях, где до 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора не оказывалась. Если в первом случае клиентам нужно обратиться к РИЦ, то во втором ничего делать не требуется - начисления за январь будут аннулированы и информлисты не будут приходить до тех пор, пока регоператор и органы власти не организуют там процесс вывоза ТКО, заявляют специалисты.