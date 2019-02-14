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Posted 14 февраля 2019, 02:30

Published 14 февраля 2019, 02:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Крымский военный прокурор предложил блокировать негативные новости о России

14 февраля 2019, 02:30
Любые сообщения с критикой России иностранными политиками, в особенности президентом Трампом, должны быть отнесены к угрозам конституционной безопасности РФ. С таким предложением выступил представитель военной прокуратуры Крыма.

Под запрет должна попадать любая информация, дискредитирующая Россию и её политику, как внутри государства, так и за её пределами. В частности запрет необходимо распространить на сведения о том, что Россия нарушает требования международного законодательства.

Данного рода информация содержит положения, которые негативно сказываются на непосредственно конституционной безопасности. И такая информация должна быть запрещенной,заявил представитель военной прокуратуры Крыма.

Предложения прозвучали на заседании Киевского районного суда в Симферополе, где прокуратура предъявила иск к Роскомнадзору о запрете ряда публикации в СМИ, касаемо западных оценок внешнеполитического курса России. Специалисты отметили, что если подобной инициативе дадут «зелёный» свет, то это приведёт к массовым нарушениям прав средств массовой информации, сообщают «Новые Известия».

#Политика#Общество#Россия#Запрет#Крым#СМИ#Новые известия
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