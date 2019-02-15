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Posted 15 февраля 2019, 01:30

Published 15 февраля 2019, 01:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

«Бархатный» путь для трамваев: испытания рельсошлифователя прошли в Нижнем Тагиле

15 февраля 2019, 01:30
На участие трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле специалисты опробовали приволжский рельсошлифователь, использование которого может продлить жизнь старым рельсам, придать им гладкую поверхность и уменьшить шум от прохождения по ним трамваев.

Тагильчане, живущие вдоль трамвайных путей, не раз жаловались на шум. На данном участке путей ремонт не проводился уже много лет. Об этом рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Первые испытания признаны успешными. Мы обработали около 50 метров рельсов, устранив волнообразный износ их верхней части. Можно сказать, что плавный ход трамвайных поездов на данном участке восстановлен, пояснил Игорь Темнов.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, если будет принято положительное решение о шлифовке путей, то в Нижнем Тагиле этой процедуре подвергнутся около 20 км путей. С помощью шлифовки можно увеличить срок службы рельсов на 30%. Также после ее проведения снизится уровень шума и вибрации, уберутся изъяны рельсов, расположенные на поверхности.

Идея продлить жизнь старым путям и снизить расходы на содержание и ремонт подвижного состава родилась не вчера. Стоит отметить, что, к примеру, на железной дороге рельсошлифовальные поезда используются с 60-х годов прошлого века. Специалисты называют этот процесс созданием «бархатного» пути, подчеркнул замглавы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.

#Транспорт#Нижний Тагил#Рельсы#Трамвай#Валерий Суров#Испытания
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