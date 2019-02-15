«Бархатный» путь для трамваев: испытания рельсошлифователя прошли в Нижнем Тагиле

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, если будет принято положительное решение о шлифовке путей, то в Нижнем Тагиле этой процедуре подвергнутся около 20 км путей. С помощью шлифовки можно увеличить срок службы рельсов на 30%. Также после ее проведения снизится уровень шума и вибрации, уберутся изъяны рельсов, расположенные на поверхности.