Чемпионы встретились со своими поклонниками на турнире в Нижнем Тагиле

У нас будет парад-открытие, на котором предусмотрены показательные выступления. Я буду выступать и дети – совместно с детьми. И мы делаем ещё флэш-моб, с нами будут и представители власти, и дети его будут делать маленькие. Поэтому это будет некое объединение взрослых с детьми – такой праздник,поделилась Ольга Глацких.