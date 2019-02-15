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Posted 15 февраля 2019, 07:20

Published 15 февраля 2019, 07:20

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Чемпионы встретились со своими поклонниками на турнире в Нижнем Тагиле

15 февраля 2019, 07:20
Олимпийские чемпионы встретились с юными поклонниками на турнире Ольги Глацких в Нижнем Тагиле. Встреча прошла в рамках первенства города по художественной гимнастике «Первые шаги» и турнира Ольги Глацких «Ты сможешь сам»

Именитые спортсмены провели встречу с юным поклонниками в ФОКе «Президентский» в Нижнем Тагиле. Участники соревнований не только пообщались со своими кумирами, но и смогли с ними сфотографироваться.

Поклонники получили автографы от чемпионов по греко-римской борьбе Александра Третьякова и Александра Тучкина, мастера спорта по художественной гимнастике Марины Шпехт и олимпийкой чемпионки Ольги Глацких. О том, чего ждать от первого дня турнира, Ольга Глацких рассказала редакции TagilCity.ru.

У нас будет парад-открытие, на котором предусмотрены показательные выступления. Я буду выступать и дети – совместно с детьми. И мы делаем ещё флэш-моб, с нами будут и представители власти, и дети его будут делать маленькие. Поэтому это будет некое объединение взрослых с детьми – такой праздник,поделилась Ольга Глацких.

Турнир начнётся 15 февраля в 12.30.

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