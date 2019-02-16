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Posted 16 февраля 2019,, 05:30

Published 16 февраля 2019,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Телеканал «Студия 41» переходит в собственность Свердловской области

16 февраля 2019, 05:30
Телеканал «Студия 41» переходит в собственность Свердловской области, его выкупают владельцы «Четвертого канала».

«Монетный щебеночный завод», выкупивший ранее «Четвертый канал», приобретает в собственность еще одно СМИ – «Студию 41», находящееся в ведении администрации Екатеринбурга.

Как сообщают источники, речи о возможном объединении телеканалов не идет, они продолжать работать каждый со своей аудиторией. Генеральный директор «Студии 41» пока не подтверждает информацию о сделке.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ранее уже анонсировал слияние каналов и тогда говорил, что вопрос находится на стадии обсуждения и окончательное решение пока не принято, пишет «Правда УрФО».

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Телеканал#41 канал#4 канал
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