Телеканал «Студия 41» переходит в собственность Свердловской области

Posted 16 февраля 2019,, 05:30
Published 16 февраля 2019,, 05:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
«Монетный щебеночный завод», выкупивший ранее «Четвертый канал», приобретает в собственность еще одно СМИ – «Студию 41», находящееся в ведении администрации Екатеринбурга.
Как сообщают источники, речи о возможном объединении телеканалов не идет, они продолжать работать каждый со своей аудиторией. Генеральный директор «Студии 41» пока не подтверждает информацию о сделке.
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ранее уже анонсировал слияние каналов и тогда говорил, что вопрос находится на стадии обсуждения и окончательное решение пока не принято, пишет «Правда УрФО».