Нужны экспонаты для выставки: советские игрушки разыскиваются в Нижнем Тагиле

Posted 17 февраля 2019,, 06:00
Published 17 февраля 2019,, 06:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Сотрудники культурного центра «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле объявили о розыске игрушек советской эпохи. Они будут использованы в новой выставке, посвящённой творчеству поэта Булата Окуджавы и героям его произведений. Тагильчан предлагают поучаствовать в создании экспозиции. Для этого необходимы герои советских мультфильмов, значки, самодельные куклы 20-х годов прошлого века, куклы фабричного производства 50-70-х годов, наборы «солдатиков», пирамидки или другие интересные игрушки советской эпохи.
Экспонаты будут приняты в дар или под ответственное хранение, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. По всем вопросам жители города могут обращаться в культурный центр «Дом Окуджавы» по телефону 37-84-84.