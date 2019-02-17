Нужны экспонаты для выставки: советские игрушки разыскиваются в Нижнем Тагиле

Сотрудники культурного центра «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле объявили о розыске игрушек советской эпохи. Они будут использованы в новой выставке, посвящённой творчеству поэта Булата Окуджавы и героям его произведений. Тагильчан предлагают поучаствовать в создании экспозиции. Для этого необходимы герои советских мультфильмов, значки, самодельные куклы 20-х годов прошлого века, куклы фабричного производства 50-70-х годов, наборы «солдатиков», пирамидки или другие интересные игрушки советской эпохи.