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Posted 17 февраля 2019,, 06:00

Published 17 февраля 2019,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нужны экспонаты для выставки: советские игрушки разыскиваются в Нижнем Тагиле

17 февраля 2019, 06:00
Новая экспозиция, посвящённая детским произведениям Булата Окуджавы и игрушкам советской эпохи, в скором времени стартует в Нижнем Тагиле. Организаторы просят жителей города помочь в поиске экспонатов.

Сотрудники культурного центра «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле объявили о розыске игрушек советской эпохи. Они будут использованы в новой выставке, посвящённой творчеству поэта Булата Окуджавы и героям его произведений. Тагильчан предлагают поучаствовать в создании экспозиции. Для этого необходимы герои советских мультфильмов, значки, самодельные куклы 20-х годов прошлого века, куклы фабричного производства 50-70-х годов, наборы «солдатиков», пирамидки или другие интересные игрушки советской эпохи.

Экспонаты будут приняты в дар или под ответственное хранение, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. По всем вопросам жители города могут обращаться в культурный центр «Дом Окуджавы» по телефону 37-84-84.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Выставка#Центральная городская библиотека#Булат Окуджава#Игрушки#Ссср
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