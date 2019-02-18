Лыжная база «Спартак» в Нижнем Тагиле просит 13 млн рублей на парковку для 180 авто

Если мы этот вопрос отпустим, то люди просто будут искать другие места для времяпрепровождения. Мы потеряем людей, а это, в первую очередь, оздоровление граждан. Мы всё послушали, всё посмотрели и приняли решение, что будет составляться новая смета. Затем будем выходить с вопросов к администрации города для решения проблемы со строительством площадки, сообщил Олег Перминов, депутат Нижнетагильской гордумы.