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Posted 18 февраля 2019,, 09:19

Published 18 февраля 2019,, 09:19

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Опухоль размером с половину лица удалена у подростка в Екатеринбурге

18 февраля 2019, 09:19
В Екатеринбурге медики удалили 17-летнему подростку опухоль, которая разрослась на половину лица.

Операция проведена медиками областной больницы №40. Доброкачественное образование существенно снижало качество жизни молодого человека. Опухоль росла и занимала площадь 54 квадратных миллиметра. Новообразование располагалось в структурах черепа и носа.

Удаление опухоли проходило в несколько этапов. Сначала было прекращено кровоснабжение опухоли, а затем новообразование удалялось фрагментарно через носовые пазухи.

Если бы операция проводилась традиционным методом, то на лице мальчика пришлось бы делать надрезы, а шрамы от операции остались бы на всю жизнь. Опухоль таких размеров, отмечают медики, встречается нечасто, примерно один случай на 50 тысяч человек, пишет «Правда УрФО».

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#Новости УрФО#Здоровье#Врачи#Операция#Екатеринбург#Подросток
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