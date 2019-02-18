Опухоль размером с половину лица удалена у подростка в Екатеринбурге

Posted 18 февраля 2019,, 09:19
Published 18 февраля 2019,, 09:19
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Операция проведена медиками областной больницы №40. Доброкачественное образование существенно снижало качество жизни молодого человека. Опухоль росла и занимала площадь 54 квадратных миллиметра. Новообразование располагалось в структурах черепа и носа.
Удаление опухоли проходило в несколько этапов. Сначала было прекращено кровоснабжение опухоли, а затем новообразование удалялось фрагментарно через носовые пазухи.
Если бы операция проводилась традиционным методом, то на лице мальчика пришлось бы делать надрезы, а шрамы от операции остались бы на всю жизнь. Опухоль таких размеров, отмечают медики, встречается нечасто, примерно один случай на 50 тысяч человек, пишет «Правда УрФО».