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Posted 18 февраля 2019,, 18:00

Published 18 февраля 2019,, 18:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Уполномоченный по правам ребенка в РФ прибыла в Екатеринбург

18 февраля 2019, 18:00
Самолёт, на борту которого находилась уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, приземлился в «Кольцово». Детский омбудсмен прибыла в столицу Свердловской области для участия в I Всероссийском форуме отцов и других мероприятиях.

18 февраля детский обмудсмен Анна Кузнецова прилетела в Екатеринбург. Информация об этом появилась на официальной странице уполномоченного по правам ребёнка в РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, Кузнецова станет участницей нескольких мероприятий в столице Свердловской области – «Беременные посиделки», организованные в целях поддержки будущих матерей, встречи с представителями сферы здравоохранения и организацией «Совет матерей», I Всероссийский форум отцов. В городе она пробудет с 19 по 20 февраля, сообщает сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

Также ожидается, что одним из поводов приезда Кузнецовой стали проблемы с зачислением детей в 1 класс общеобразовательных школ города.

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#Общество#Новости УрФО#Самолет#Омбудсмен#Визит#Анна Кузнецова#Мероприятия#Екатеринбург
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