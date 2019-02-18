Уполномоченный по правам ребенка в РФ прибыла в Екатеринбург

Самолёт, на борту которого находилась уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, приземлился в «Кольцово». Детский омбудсмен прибыла в столицу Свердловской области для участия в I Всероссийском форуме отцов и других мероприятиях.