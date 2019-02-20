Инвалид боевых действий получил жилье в Сухом Логу без света, воды и отопления

Как оказалось, на момент передачи жилья владельцу в нем отсутствовало электричество, водоснабжение, водоотведение и отопление. Заявитель обратился к местным органам самоуправления с просьбой о подключении дома к коммунальным сетям. Однако просьба осталась без удовлетворения. В последующем инвалид еще несколько раз обращался в администрацию Сухого Лога, но помощи не получил.