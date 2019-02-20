tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2019, 05:35

Published 20 февраля 2019, 05:35

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Инвалид боевых действий получил жилье в Сухом Логу без света, воды и отопления

20 февраля 2019, 05:35
В Сухом Логу инвалиду боевых действий было предоставлено жилье без света и отопления. После вмешательства прокуратуры коммуникации были проведены.

«Фонд жилищного строительства» Свердловской области в 2013 году привлек подрядчика на строительство дома для воина-афганца. В 2014 году строительство было завершено, и дом был принят муниуципалитетом. В 2017 году состоялась передача жилья инвалиду второй группы, пострадавшему при боевых действиях в Афганистане.

Как оказалось, на момент передачи жилья владельцу в нем отсутствовало электричество, водоснабжение, водоотведение и отопление. Заявитель обратился к местным органам самоуправления с просьбой о подключении дома к коммунальным сетям. Однако просьба осталась без удовлетворения. В последующем инвалид еще несколько раз обращался в администрацию Сухого Лога, но помощи не получил.

Прокуратура обратилась в Сухоложский городской суд с требованием обязать администрацию муниципалитета создать в доме инвалида условия, пригодные для проживания. Суд исковые требования не удовлетворил. Тогда прокуратура обратилась в вышестоящую инстанцию.

Свердловский областной суд постановил отменить решение первой инстанции и обязать администрацию Сухого Лога обеспечить подключение дома к коммуникациям.

В настоящий момент дом инвалида подключен к электричеству, в дом проведен газ.

#Общество#Прокуратура#Нарушение#Инвалид#Сухой Лог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика