tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2019,, 02:30

Published 20 февраля 2019,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Верхней Салды «подарил» мошенникам 34 тыс. рублей

20 февраля 2019, 02:30
Верхнесалдинец стал жертвой мошенников. Чтобы обмануть мужчину злоумышленникам не понадобились изощрённые способы и знания психологии – жертва сама назвала все данные, необходимые для снятия денежных средств.

На мобильный телефон мужчины поступил телефонный звонок от неизвестного с московским номером. Он представился сотрудником банка и сообщил, что банковская карта верхнесалдинца заблокирована службой безопасности из-за попытки похищения денег. Для разблокировки понадобились данные карты, а также пароли в СМС, которые приходили на телефон жертвы. После того, как телефонный разговор закончился, мужчина обнаружил пропажу 34 тыс. рублей.

11 февраля он обратился в дежурную часть. Интересным является тот факт, что пострадавший заявил, что знал о том, что сообщать сторонним лицам данные банковской карты нельзя, но вспомнил об этом только после того, как лишился денег, сообщает vSalde.ru.

Материалы по теме
Мошенники под видом подруги выманили 11 тысяч рублей у жительницы Нижнего Тагила
#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Полиция#Деньги#Обман#Банковская карта#Мошенники
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07