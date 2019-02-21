Екатеринбургский участковый проведёт 4,5 года в тюрьме за взятку в 15 тыс. рублей

В начале февраля 2018 года гражданин Республики Таджикистан решил узнать о судьбе своего паспорта, который ранее изъяли сотрудники полиции. Участковый уполномоченный Евгений Тагильцев предложил иностранному гражданину вернуть документ за 15 тыс. рублей. 12 февраля мужчина сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативного мероприятия.