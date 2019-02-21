Екатеринбургский участковый проведёт 4,5 года в тюрьме за взятку в 15 тыс. рублей

Posted 21 февраля 2019,, 03:00
Published 21 февраля 2019,, 03:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В начале февраля 2018 года гражданин Республики Таджикистан решил узнать о судьбе своего паспорта, который ранее изъяли сотрудники полиции. Участковый уполномоченный Евгений Тагильцев предложил иностранному гражданину вернуть документ за 15 тыс. рублей. 12 февраля мужчина сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативного мероприятия.
После передачи денег Тагильцева задержала служба собственной безопасности. 20 февраля Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга признал бывшего участкового виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев заключения в исправительной колонии общего режима и лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.