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Posted 21 февраля 2019,, 03:00

Published 21 февраля 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбургский участковый проведёт 4,5 года в тюрьме за взятку в 15 тыс. рублей

21 февраля 2019, 03:00
В отношении бывшего участкового уполномоченного полиции Екатеринбурга вынесено обвинительное заключение о получении взятки за незаконные действия. Следующие 4,5 года бывший правоохранитель проведёт в колонии общего режима.

В начале февраля 2018 года гражданин Республики Таджикистан решил узнать о судьбе своего паспорта, который ранее изъяли сотрудники полиции. Участковый уполномоченный Евгений Тагильцев предложил иностранному гражданину вернуть документ за 15 тыс. рублей. 12 февраля мужчина сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативного мероприятия.

После передачи денег Тагильцева задержала служба собственной безопасности. 20 февраля Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга признал бывшего участкового виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев заключения в исправительной колонии общего режима и лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Деньги#Уголовное дело#Обвинительный приговор#Взятка#Участковый#Екатеринбург
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