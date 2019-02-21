Молодежи Нижнего Тагила расскажут о профилактике СПИДа

В Свердловской области, по данным на 1 января текущего года, зарегистрированы 100 тысяч человек с диагнозом ВИЧ. Нижний Тагил в рейтинге региона по заболеваемости СПИДом занимает 45 строчку. В 2018 году от ВИЧ скончались 176 тагильчан. При этом в минувшем году 8 500 тагильчан прошли экспресс-диагностику, среди них у 186 человек выявлен СПИД.