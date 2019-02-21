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Posted 21 февраля 2019, 09:29

Published 21 февраля 2019, 09:29

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Молодежи Нижнего Тагила расскажут о профилактике СПИДа

21 февраля 2019, 09:29
В Нижнем Тагиле пройдут мероприятия по профилактике социально-значимых заболеваний.

План мероприятий по информированию молодежи будет разработан профильными управлениями города.

Также учащиеся школ пройдут медицинские осмотры.

В школах надо провести работу с родителями, получить их информированное согласие на проведение обследования ребенка и составить график работы кабинета в школах,сказал Валерий Суров.

В молодежных организациях, на предприятиях, в вузах будут проведены беседы с молодежью об опасности и профилактике социально-значимых заболеваний.

В Свердловской области, по данным на 1 января текущего года, зарегистрированы 100 тысяч человек с диагнозом ВИЧ. Нижний Тагил в рейтинге региона по заболеваемости СПИДом занимает 45 строчку. В 2018 году от ВИЧ скончались 176 тагильчан. При этом в минувшем году 8 500 тагильчан прошли экспресс-диагностику, среди них у 186 человек выявлен СПИД.

#Нижний Тагил#Здоровье#Профилактика#Валерий Суров#СПИД
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