Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной машиной на Челябинском тракте

Пять человек пострадали в аварии, которая произошла на Челябинском тракте. Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной техникой.

Авария произошла ранним утром 21 февраля. Согласно предварительной версии дорожной полиции, ДТП случилось из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter неправильно выбрал дистанцию до движущегося снегоуборочного МАЗа и врезался в него. При столкновении пострадало 5 пассажиров автобуса, они с травмами разной степени тяжести доставлены в 36-ю больницу Екатеринбурга, сообщает E1.ru.