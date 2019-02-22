Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной машиной на Челябинском тракте

Posted 22 февраля 2019, 03:30
Published 22 февраля 2019, 03:30
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Авария произошла ранним утром 21 февраля. Согласно предварительной версии дорожной полиции, ДТП случилось из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter неправильно выбрал дистанцию до движущегося снегоуборочного МАЗа и врезался в него.
При столкновении пострадало 5 пассажиров автобуса, они с травмами разной степени тяжести доставлены в 36-ю больницу Екатеринбурга, сообщает E1.ru.