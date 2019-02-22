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Posted 22 февраля 2019, 03:30

Published 22 февраля 2019, 03:30

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной машиной на Челябинском тракте

22 февраля 2019, 03:30
Пять человек пострадали в аварии, которая произошла на Челябинском тракте. Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной техникой.

Авария произошла ранним утром 21 февраля. Согласно предварительной версии дорожной полиции, ДТП случилось из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter неправильно выбрал дистанцию до движущегося снегоуборочного МАЗа и врезался в него.

При столкновении пострадало 5 пассажиров автобуса, они с травмами разной степени тяжести доставлены в 36-ю больницу Екатеринбурга, сообщает E1.ru.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Дорога#ГИБДД#Автобус#Трасса#Снегоуборочная техника#Пострадавшие#Екатеринбург
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