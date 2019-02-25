Продававшие поддельные трудовые книжки сайты обнаружены невьянской прокуратурой

Результаты прокурорской проверки были направлены в суд, который признал обнаруженные сайты источниками, распространяющими незаконную информацию. Судебные решения затем направили в Роскомнадзор, который заблокировал доступ к сайтам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.