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Posted 25 февраля 2019,, 03:30

Published 25 февраля 2019,, 03:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Продававшие поддельные трудовые книжки сайты обнаружены невьянской прокуратурой

25 февраля 2019, 03:30
В ходе мониторинга сети Интернет невьянские прокуроры выявили около десятка сайтов, на которых предлагалось приобрести фальшивые трудовые книжки.

Сайты, обнаруженные прокурорами, предлагали приобрести поддельные трудовые книжки с необходимым трудовым стажем без фактического трудоустройства или внести изменения в уже существующий документ.

Результаты прокурорской проверки были направлены в суд, который признал обнаруженные сайты источниками, распространяющими незаконную информацию. Судебные решения затем направили в Роскомнадзор, который заблокировал доступ к сайтам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Общество#Прокуратура#Суд#Интернет#Невьянск#Роскомнадзор#Поддельные документы#Сайты#Трудовая
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