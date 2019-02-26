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Posted 26 февраля 2019, 03:00

Published 26 февраля 2019, 03:00

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

База отдыха под Екатеринбургом «Баден-Баден» выставлена на продажу за 229 млн рублей

26 февраля 2019, 03:00
Имущественный комплекс, на территории которого расположена база отдыха «Баден-Баден», продаётся по стартовой цене 229 млн рублей. Он включает в себя два бассейна, гостиницу, ресторан, кафе, бани и иные помещения.

Собственники «Баден-Бадена» сообщили, что продают комплекс по причине участия в другом инвестиционном проекте. Новым владельцам он будет приносить от 50 млн рублей каждый год, следовательно окупится проект через четыре года эксплуатации.

База отдыха является самым дорогим объектом, который выставили на продажу в Свердловской области. Помимо неё покупателей ждут ещё около десяти объектов, сообщает Znak.com.

#Общество#Новости УрФО#Отдых#Свердловская область#Деньги#Продажа#Собственность#Имущество#Помещения#Екатеринбург
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