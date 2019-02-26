База отдыха под Екатеринбургом «Баден-Баден» выставлена на продажу за 229 млн рублей

Posted 26 февраля 2019, 03:00
Published 26 февраля 2019, 03:00
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Собственники «Баден-Бадена» сообщили, что продают комплекс по причине участия в другом инвестиционном проекте. Новым владельцам он будет приносить от 50 млн рублей каждый год, следовательно окупится проект через четыре года эксплуатации.
База отдыха является самым дорогим объектом, который выставили на продажу в Свердловской области. Помимо неё покупателей ждут ещё около десяти объектов, сообщает Znak.com.