Число погибших в ДТП свердловчан снизилось на 10% в 2018 году

Для снижения аварийности свердловских дорог в 2018 году дорожные рабочие ликвидировали колейность на дорогах общей протяжённостью 40 километров, провели ямочный ремонт на сумме более 700 млн рублей и обустроили свыше 300 переходов для пешеходов. Это позволило снизить число погибших в ДТП на территории области на 10%.