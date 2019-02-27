tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2019,, 02:30

Published 27 февраля 2019,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Число погибших в ДТП свердловчан снизилось на 10% в 2018 году

27 февраля 2019, 02:30
На дорогах Свердловской области снизилось число ДТП с тяжёлыми последствиями. Областные чиновники связывают снижение показателей с итогами дорожных работ в регионе.

Для снижения аварийности свердловских дорог в 2018 году дорожные рабочие ликвидировали колейность на дорогах общей протяжённостью 40 километров, провели ямочный ремонт на сумме более 700 млн рублей и обустроили свыше 300 переходов для пешеходов. Это позволило снизить число погибших в ДТП на территории области на 10%.

В 2018 году наиболее распространёнными причинами аварии стали выезд на встречную полосу, нарушение очередности проезда перекрёстков, а также проезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.

#Транспорт#ДТП#Свердловская область#Автомобиль#Ремонт дорог#Дороги#Смертельное дтп
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07