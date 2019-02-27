Число погибших в ДТП свердловчан снизилось на 10% в 2018 году

Posted 27 февраля 2019,, 02:30
Published 27 февраля 2019,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Для снижения аварийности свердловских дорог в 2018 году дорожные рабочие ликвидировали колейность на дорогах общей протяжённостью 40 километров, провели ямочный ремонт на сумме более 700 млн рублей и обустроили свыше 300 переходов для пешеходов. Это позволило снизить число погибших в ДТП на территории области на 10%.
В 2018 году наиболее распространёнными причинами аварии стали выезд на встречную полосу, нарушение очередности проезда перекрёстков, а также проезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.