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Posted 27 февраля 2019,, 02:00

Published 27 февраля 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Женщины составляют 25% из числа должников по алиментам в Свердловской области

27 февраля 2019, 02:00
Количество женщин среди свердловчан-должников по алиментам составляет 25%, при этом их число за 2018 год превысило пять тысяч.

Согласно данным УФССП по Свердловской области, в 2013-2014 годах число должниц-алиментщиц в регионе не превышало 4 тыс. человек. По итогам 2018 года их число превысило 5 тыс. и составляет 25% от общего числа должников.

Типичной матерью, которая отказывается выплачивать алименты на ребёнка, является женщина в возрасте от 30 до 42 лет. Половина из них трудоустроена и погашает задолженность минимальными платежами.

Всего в 2018 судебные приставы взыскали с алиментщиков 210 млн рублей. 3,5 тысячи должников лишились права управлять автомобилем, 22 тысячи не смогут выехать заграницу пока не погасят задолженность. Ещё 2 тысячи человек лишились своего имущества, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Мать#Задолженность#Судебные приставы#Алименты#Арест имущества#ФССП#Ограничение на выезд#Александр Анищенко
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