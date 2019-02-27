Женщины составляют 25% из числа должников по алиментам в Свердловской области

Posted 27 февраля 2019,, 02:00
Published 27 февраля 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Согласно данным УФССП по Свердловской области, в 2013-2014 годах число должниц-алиментщиц в регионе не превышало 4 тыс. человек. По итогам 2018 года их число превысило 5 тыс. и составляет 25% от общего числа должников.
Типичной матерью, которая отказывается выплачивать алименты на ребёнка, является женщина в возрасте от 30 до 42 лет. Половина из них трудоустроена и погашает задолженность минимальными платежами.
Всего в 2018 судебные приставы взыскали с алиментщиков 210 млн рублей. 3,5 тысячи должников лишились права управлять автомобилем, 22 тысячи не смогут выехать заграницу пока не погасят задолженность. Ещё 2 тысячи человек лишились своего имущества, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.