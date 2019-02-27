Зять Геннадия Тимченко лоббирует "крабовые аукционы"

Отмечается, что совладельцы «Русской рыбопромышленной компании» Глеб Франк и Максим Воробьев имели причастность к сомнительной истории 2014 года, связанную с экспортом российского краба-стригуна в Южную Корею. Кроме этого, у РРПК имеются трудности с освоением собственных квот на добычу крабов. Неоднозначный закон о «крабовых аукционах» внесен на рассмотрение в Госдуму России уже в весеннюю сессию. И хотя глава Росрыболовства Илья Шестаков не один раз заявлял о том, что аукционы полезны для всех игроков рынка, многие рыбаки не верят главе ведомства. При этом представители отраслевого сообщества считают, что подготовка документа намеренно утаивалась.