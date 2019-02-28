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Posted 28 февраля 2019, 03:00

Published 28 февраля 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Новый почтовый маршрут открыт между Екатеринбургом и Челябинском

28 февраля 2019, 03:00
Дополнительный почтовый маршрут, связавший две региональные столицы – Екатеринбург и Челябинск – запущен Почтой России. Он обслуживается автотранспортом повышенной тоннажности и курсирует ежедневно.

Длина нового маршрутка составляет 450 километров. Он является дополнением к существующей магистральной линии Екатеринбург – Челябинск – Уфа, что позволяет осуществлять почтовое сообщение между регионами дважды в сутки.

За последние полгода - это третий новый почтовый маршрут, который открыт на территории макрорегиона Урал Почты России. Пересмотр логистических схем почтовых обменов и открытие новых маршрутов направлены в первую очередь на соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, а также обусловлен ростом объемов посылочной почты, включая международный трафик,рассказал директор МР Урал Почты России Дмитрий Киселев.

Жители Свердловской и Челябинской областей берут на себя 60% всего потока международной посылочной почты в Уральский регион. В 2018 году через них прошло 16 млн отправлений. При этом число посылок в регионах увеличивается в среднем на 30% в год, сообщает пресс-служба почтового ведомства.

#Транспорт#Свердловская область#Челябинская область#Почта России#Почта#Маршрут#Сообщение#Посылки
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