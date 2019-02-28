Новый почтовый маршрут открыт между Екатеринбургом и Челябинском

Жители Свердловской и Челябинской областей берут на себя 60% всего потока международной посылочной почты в Уральский регион. В 2018 году через них прошло 16 млн отправлений. При этом число посылок в регионах увеличивается в среднем на 30% в год, сообщает пресс-служба почтового ведомства.