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Posted 1 марта 2019, 14:38

Published 1 марта 2019, 14:38

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Машинист и его помощник осуждены по факту схода поезда под Нижним Тагилом

1 марта 2019, 14:38
Машинист электровоза и его помощник осуждены за сход состава с четырьмя вагонами под Нижним Тагилом.

Сход с рельсов состава с вагонами произошел 20 июня 2017 года на станции Смычка. Следствие установило, что причиной аварии стал тот факт, что машинист и его помощник по невнимательности поехали на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии был поврежден 51 метр железной дороги, и причинён ущерб в размере 1 млн рублей.

Суд приговорил машиниста к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы, его помощнику предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

#Общество#Нижний Тагил#Суд#Электропоезд#Сход с рельсов#Вагоны#Сход
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