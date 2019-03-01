Машинист и его помощник осуждены по факту схода поезда под Нижним Тагилом

Posted 1 марта 2019, 14:38
Published 1 марта 2019, 14:38
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Сход с рельсов состава с вагонами произошел 20 июня 2017 года на станции Смычка. Следствие установило, что причиной аварии стал тот факт, что машинист и его помощник по невнимательности поехали на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии был поврежден 51 метр железной дороги, и причинён ущерб в размере 1 млн рублей.
Суд приговорил машиниста к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы, его помощнику предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.