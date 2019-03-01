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Posted 1 марта 2019, 09:22

Published 1 марта 2019, 09:22

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Сервис по борьбе с коррупцией создан на сайте ФССП Свердловской области

1 марта 2019, 09:22
На официальном сайте ФССП появился интерактивный ресурс, содержащий информацию о том, как не стать жертвой коррупционера и какие меры наказания предусмотрены за данное нарушения закона.

В разделе сайте описаны конкретные ситуации, на примере которых объясняются положения законодательства в сфере противодействия коррупции.

Специалисты напоминают, что функции ФССП, направленные на своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц осуществляются бесплатно. Ход исполнительного производства не предусматривает передачи денег судебному исполнителю. Также на сайте сообщается, что оплата задолженности осуществляется на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России или на счет взыскателя.

Также в новом разделе представлен алгоритм действий граждан в случае столкновения с вымогательством.

В 2018 году в Свердловской области не возбуждались уголовные дела по факту получения взятки в отношении работников ведомства, сообщается на официальном сайте УФССП по Свердловской области.

#Общество#Свердловская область#Коррупция#Взятка#ФССП#Борьба
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