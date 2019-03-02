Новинки современных авторов появились в городской библиотеке Нижнего Тагила

С 1 по 10 марта в главной библиотеке Нижнего Тагила читатели смогут познакомиться с поступившими недавно новинками отечественной и зарубежной литературы на выставке-просмотре «Новинки». А уже с 11 марта начнётся выдача книг для домашнего чтения.