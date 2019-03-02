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Posted 2 марта 2019,, 04:30

Published 2 марта 2019,, 04:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Новинки современных авторов появились в городской библиотеке Нижнего Тагила

2 марта 2019, 04:30
Фонд Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила пополнился произведениями современных авторов. Книголюбы города приглашаются на выставку-просмотр «Новинки».

С 1 по 10 марта в главной библиотеке Нижнего Тагила читатели смогут познакомиться с поступившими недавно новинками отечественной и зарубежной литературы на выставке-просмотре «Новинки». А уже с 11 марта начнётся выдача книг для домашнего чтения.

На книжных полках появились произведения детективных авторов: Татьяны Устиновой, Евгении Михайловой, Елены Михалковой, Александра Марининой. Также тагильчане смогут поближе познакомиться с творчеством победителей и номинантов больших литературных премий. Произведения Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной, Ольги Славниковой, Евгения Гришковца, Льва Данилкина позволяет книгоманам оставаться в «литературном тренде», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

Зарубежная литература представлена именами Пауло Коэльо и Дэна Брауна.

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#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Центральная городская библиотека#Библиотека#Читатели#Книги#Чтение
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