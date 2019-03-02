Руководство УВЗ прокомментировало обстоятельства самоубийства 27-летнего тагильчанина

После планерки, на которой присутствовали около 20 человек, что является обычной практикой, молодой человек вышел из кабинета начальника цеха. Через час нашли его тело. Конечно, это очень прискорбное событие, парень очень молодой. Сейчас проходят доследственные мероприятия, по итогам будет дана оценка. Это трагедия для всех нас, мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего,сообщил Потапов.