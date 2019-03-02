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Posted 2 марта 2019,, 06:00

Published 2 марта 2019,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Учебно-тренировочная квартира для приемных родителей открылась в Екатеринбурге

2 марта 2019, 06:00
На базе Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей открылась учебно-тренировочная квартира. Она будет использоваться для подготовки приёмных родителей.

В помещении взрослые и дети будут проживать совместно для того, чтобы привыкнуть друг к другу. Новшество поможет подготовить будущие приёмные семьи к приёму ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Также квартиру будут использовать выпускники интерната для подготовки к самостоятельной жизни.

Модуль включает 2-комнатную квартиру, кухню-столовую, санузел и прихожую. Площадь помещения составляет 85 квадратных метров. Стоимость проекта составила 3 млн рублей, на которые приобрели мебель и бытовую технику, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.

Модуль учебно-тренировочной квартиры в нашем регионе - это новшество. Примеры таких модулей и в Российской Федерации встречаются нечасто,рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Квартира#Приемные дети#ОВЗ#Приемные семьи#Екатеринбург
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