Учебно-тренировочная квартира для приемных родителей открылась в Екатеринбурге

Posted 2 марта 2019,, 06:00
Published 2 марта 2019,, 06:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В помещении взрослые и дети будут проживать совместно для того, чтобы привыкнуть друг к другу. Новшество поможет подготовить будущие приёмные семьи к приёму ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Также квартиру будут использовать выпускники интерната для подготовки к самостоятельной жизни.
Модуль включает 2-комнатную квартиру, кухню-столовую, санузел и прихожую. Площадь помещения составляет 85 квадратных метров. Стоимость проекта составила 3 млн рублей, на которые приобрели мебель и бытовую технику, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.
Модуль учебно-тренировочной квартиры в нашем регионе - это новшество. Примеры таких модулей и в Российской Федерации встречаются нечасто,рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.