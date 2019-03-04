Как отжимают бизнес в Кувейте: Марии Лазаревой грозит 10 лет тюрьмы

Но в 2011 году Лазареву обвинили в шпионаже. Обвинение исходило от бывшей сотрудницы KGL, которую раннее поймали на хищении 500 тысяч долларов у инвесткомпании. Спустя время, весной 2017 года самой Лазаревой предъявляют обвинение в хищении денежных средств, а в ноябре того же года арестовывают. Позже она внесет залог и будет находится в Кувейте под подпиской о невыезде. Саму подписку о невыезде связали с подозрением в шпионаже, хотя судебного решения по этому вопросу не было.