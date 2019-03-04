Премьера сказки «Царевна Несмеяна» состоялась в Нижнетагильском театре кукол

Posted 4 марта 2019, 14:10
Published 4 марта 2019, 14:10
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Произведение представлено в жанре балаганной мелодрамы с живой музыкой. Действие разворачивается в европейском портовом городке. Странствующие актеры опоздали на пароход и решили сыграть кукольное представление прямо на пристани.
Героев ждут опасные приключения. В постановке участвуют миниатюрные тростевые, перчаточные, плоскостные куклы, а также масштабные ростовые и оригинальные трюковые куклы с двумя лицами. Кроме того, некоторые роли исполняются руками актеров. Они продают билеты, подают сигналы и оживляют персонажей декораций.
Актеры находятся в постоянном взаимодействии со зрителями: поют, шутят, брызгаются водой.
Сказка подойдет для семейного просмотра и для зрителей от пяти лет, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.