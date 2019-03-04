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Posted 4 марта 2019, 14:10

Published 4 марта 2019, 14:10

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Премьера сказки «Царевна Несмеяна» состоялась в Нижнетагильском театре кукол

4 марта 2019, 14:10
Сказка «Царевна Несмеяна» режиссера Влада Костина стала премьерой Нижнетагильского театра кукол.

Произведение представлено в жанре балаганной мелодрамы с живой музыкой. Действие разворачивается в европейском портовом городке. Странствующие актеры опоздали на пароход и решили сыграть кукольное представление прямо на пристани.

Героев ждут опасные приключения. В постановке участвуют миниатюрные тростевые, перчаточные, плоскостные куклы, а также масштабные ростовые и оригинальные трюковые куклы с двумя лицами. Кроме того, некоторые роли исполняются руками актеров. Они продают билеты, подают сигналы и оживляют персонажей декораций.

Актеры находятся в постоянном взаимодействии со зрителями: поют, шутят, брызгаются водой.

Сказка подойдет для семейного просмотра и для зрителей от пяти лет, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

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