Премьера сказки «Царевна Несмеяна» состоялась в Нижнетагильском театре кукол

Героев ждут опасные приключения. В постановке участвуют миниатюрные тростевые, перчаточные, плоскостные куклы, а также масштабные ростовые и оригинальные трюковые куклы с двумя лицами. Кроме того, некоторые роли исполняются руками актеров. Они продают билеты, подают сигналы и оживляют персонажей декораций.