28 туроператоров в России исключены из реестра за одну неделю

Posted 6 марта 2019, 03:27
Published 6 марта 2019, 03:27
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В период с 25 февраля по 4 марта 28 туроператоров в России были исключены из единого реестра, среди них оказалось екатеринбургское ООО «Центр туризма «Согласие», ранее входившее в группу компаний «Натали Турс».
Еще три компании лишились возможности продавать путевки из-за отсутствия финансового обеспечения на новый период. При этом крупных туроператоров в данном списке нет, пишет «Интерфакс».
В едином федеральном реестре, по данным на 21 февраля 2019 года, числится 4 368 туроператоров.