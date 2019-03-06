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Posted 6 марта 2019, 03:27

Published 6 марта 2019, 03:27

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

28 туроператоров в России исключены из реестра за одну неделю

6 марта 2019, 03:27
За одну неделю Ростуризм исключил из реестра 28 туроператоров.

В период с 25 февраля по 4 марта 28 туроператоров в России были исключены из единого реестра, среди них оказалось екатеринбургское ООО «Центр туризма «Согласие», ранее входившее в группу компаний «Натали Турс».

Еще три компании лишились возможности продавать путевки из-за отсутствия финансового обеспечения на новый период. При этом крупных туроператоров в данном списке нет, пишет «Интерфакс».

В едином федеральном реестре, по данным на 21 февраля 2019 года, числится 4 368 туроператоров.

#Экономика#Новости УрФО#Россия#Туризм#Реестр#Туроператоры
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