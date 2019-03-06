Дневной стационар для онкобольных начал работать в Нижнем Тагиле

Ранее в Нижнем Тагиле онкологические больные могли проходить курсы химиотерапии только в рамках госпитализации. Однако число пациентов в настоящий момент превышает возможности круглосуточного стационара. По этой причине принято решение о разделении потока больных. Теперь пациенты, которым показана химиотерапия, а также гематологические больные смогут получать медпомощь в условиях дневного стационара.