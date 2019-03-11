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Posted 11 марта 2019, 17:05

Published 11 марта 2019, 17:05

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Уральский депутат Госдумы предложил забирать машины за пьяную езду

11 марта 2019, 17:05
Депутат Госдумы Максим Иванов выступил с предложением изымать у нетрезвых водителей автомобили в пользу государства.

По мнению Иванова, данное наказание позволит уменьшить случаи пьяной езды. На своей странице в соцсети депутат написал, что в праздничные дни в регионе были пойманы 360 нетрезвых водителей.

Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства, отметил Иванов.

Депутат также напомнил, что Госдума отклонила данную инициативу, поступившую год назад. По его мнению, необходимо вернуться к данному вопросу.

Иванов конкретизировал, что было бы правильно изымать транспортное средство, находящееся в собственности нарушившего ПДД гражданина.

#Общество#Транспорт#Новости УрФО#Депутаты#ПДД#Пьяный водитель#Нарушение ПДД#Машины#Пьянство#Екатеринбург
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