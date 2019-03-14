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Posted 14 марта 2019, 06:49

Published 14 марта 2019, 06:49

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Пенсионер в Екатеринбурге отсудил у больницы 200 тысяч за неправильный диагноз

14 марта 2019, 06:49
В Екатеринбурге пенсионер отсудил у больницы 200 тысяч рублей за неправильно поставленный диагноз. Пенсионеру потребовалась операция.

Установлено, что пожилой мужчина обратился в травмпункт № 2 МАУ ГБ № 36 «Травматологическая» с травмой правого плеча. На основании рентгеновских снимков у него диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости без смещения. Пенсионеру наложили гипс и отправили на домашнее лечение.

На третьем приеме первичный диагноз был пересмотрен, у жителя Екатеринбурга диагностировали перелом головки правой плечевой кости, а также застарелый вывих плеча. В связи с этим мужчине потребовались госпитализация и оперативное вмешательство.

После этого, в рамках процедуры ОМС, пенсионеру была проведена экспертиза, с целью установления качества оказанной медицинской помощи. В ходе проверки были выявлены нарушения. Для защиты интересов заявителя прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с больницы компенсации морального вреда в пользу пациента.

В судебном заседании между истцом и ответчиком достигнуто мировое соглашение, согласно которому пенсионер получает компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

#Новости УрФО#Больница#Пенсионеры#Суд#Здоровье#Диагноз#Екатеринбург
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