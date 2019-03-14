Пенсионер в Екатеринбурге отсудил у больницы 200 тысяч за неправильный диагноз

После этого, в рамках процедуры ОМС, пенсионеру была проведена экспертиза, с целью установления качества оказанной медицинской помощи. В ходе проверки были выявлены нарушения. Для защиты интересов заявителя прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с больницы компенсации морального вреда в пользу пациента.