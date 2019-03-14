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Posted 14 марта 2019, 03:54

Published 14 марта 2019, 03:54

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Женщина на Fiat насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге

14 марта 2019, 03:54
13 марта в вечернее время женщина на автомобиле марки Fiat совершила наезд на пешехода ул. Сулимова в Екатеринбурге. Потерпевший скончался на месте.

Сообщается, что пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. На момент обнаружения тело находилось в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте до приезда медиков.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга устанавливают точную картину ДТП, опрошены свидетели, на месте аварии проведены необходимые замеры. Автоледи имеет стаж вождения 15 лет, пишет Е1.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Смерть#Екатеринбург
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