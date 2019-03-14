Женщина на Fiat насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге

Posted 14 марта 2019, 03:54
Published 14 марта 2019, 03:54
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Сообщается, что пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. На момент обнаружения тело находилось в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте до приезда медиков.
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга устанавливают точную картину ДТП, опрошены свидетели, на месте аварии проведены необходимые замеры. Автоледи имеет стаж вождения 15 лет, пишет Е1.