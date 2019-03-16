Экологи напали на строителей в Шиесе под Архангельском, есть пострадавшие

Экскаваторщик отодвинул вагончик при помощи ковша, после чего "экологи" приступили к решительным действиям. Они начали бросаться под гусеницы и вытащили из кабины механика компании "Технопарк" Алексея Козлова. Мужчину избивали руками и ногами в течение нескольких часов, сам он сопротивления практически не оказывал. На стройке рабочим запретили конфликтовать с активистами и применять силу, хотя последние часто ведут себя агрессивно.