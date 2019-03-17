510 единиц техники боролись со снежным коллапсом в Свердловской области

Posted 17 марта 2019,, 05:00
Published 17 марта 2019,, 05:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Больше всего снега выпало в западной, центральной и юго-восточной частях Свердловской области. Толщина снежного покрова в некоторых местах достигала 29 сантиметров, сообщили метеорологи. Общее число дорожных машин, которые работали на трассах региона составило 510 единиц: 277 комбинированных дорожных машин, 66 автомобиля с отвалом, 115 автогрейдеров и 52 единицы прочей техники.
С целью контроля качества содержания автодорог регионального значения действует круглосуточная дорожная диспетчерская служба, куда граждане могут сообщить свои замечания о плохо расчищенных трассах. Также действует «горячая линия» областного управления автодорог, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.