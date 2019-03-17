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Posted 17 марта 2019,, 05:00

Published 17 марта 2019,, 05:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

510 единиц техники боролись со снежным коллапсом в Свердловской области

17 марта 2019, 05:00
Половина месячной нормы осадков выпала на территории Свердловской области в течение двух суток. Для борьбы с последствиями обильного снегопада вышла уборочная техника коммунальных служб.

Больше всего снега выпало в западной, центральной и юго-восточной частях Свердловской области. Толщина снежного покрова в некоторых местах достигала 29 сантиметров, сообщили метеорологи. Общее число дорожных машин, которые работали на трассах региона составило 510 единиц: 277 комбинированных дорожных машин, 66 автомобиля с отвалом, 115 автогрейдеров и 52 единицы прочей техники.

С целью контроля качества содержания автодорог регионального значения действует круглосуточная дорожная диспетчерская служба, куда граждане могут сообщить свои замечания о плохо расчищенных трассах. Также действует «горячая линия» областного управления автодорог, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.

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#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Снег#Снегопад#Коммунальщики#Снегоуборочная техника
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