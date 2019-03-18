Игрок «Урала» Павел Погребняк посмеялся над чернокожими в сборной России

Posted 18 марта 2019, 02:00
Published 18 марта 2019, 02:00
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
СМИ заподозрили футболиста Павла Погребняка в расизме. В интервью, которое 16 марта опубликовала «Комсомольская правда» Погребняк, отвечая на вопрос о легионерах, завил, что можно обойтись без них и что ему смешно, когда темнокожие футболисты играют за Россию.
Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Можно было обойтись и без иностранцев, сказал спортсмен.
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов поддержал Погребняка, пояснив, что футболист не хотел никого оскорбить. Как пишет «Комсомольская правда-Екатеринбург», Иванов выразился категорично и о легионерах:
Легионеры не могут играть. Они никогда не будут россиянами, они не выросли в нашей стране и никогда за нашу страну не будут биться. Сборная представляет всю нацию, всю страну. Она и называется национальная сборная России.
Однако Григорий Иванов добавил, что иностранные игроки в футбольных клубах — обычное явление, в том числе в «Урале».