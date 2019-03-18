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Posted 18 марта 2019, 02:00

Published 18 марта 2019, 02:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Игрок «Урала» Павел Погребняк посмеялся над чернокожими в сборной России

18 марта 2019, 02:00
Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк дал интервью, в котором сказал о том, что ему «смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

СМИ заподозрили футболиста Павла Погребняка в расизме. В интервью, которое 16 марта опубликовала «Комсомольская правда» Погребняк, отвечая на вопрос о легионерах, завил, что можно обойтись без них и что ему смешно, когда темнокожие футболисты играют за Россию.

Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Можно было обойтись и без иностранцев, сказал спортсмен.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов поддержал Погребняка, пояснив, что футболист не хотел никого оскорбить. Как пишет «Комсомольская правда-Екатеринбург», Иванов выразился категорично и о легионерах:

Легионеры не могут играть. Они никогда не будут россиянами, они не выросли в нашей стране и никогда за нашу страну не будут биться. Сборная представляет всю нацию, всю страну. Она и называется национальная сборная России.

Однако Григорий Иванов добавил, что иностранные игроки в футбольных клубах — обычное явление, в том числе в «Урале».

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#Павел Погребняк#ФК Урал#Темнокожий#Футбол#Общество
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