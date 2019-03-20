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Posted 20 марта 2019, 05:08

Published 20 марта 2019, 05:08

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Екатеринбурге закрывают ветхое здание противотуберкулезного диспансера

20 марта 2019, 05:08
Чкаловский район Екатеринбурга остается без противотуберкулезного диспансера. Медучреждение закрывают из-за нарушений пожарной безопасности и несоответствия здания саннормам.

В Чкаловском районе проживают более 270 тысяч человек, пациентам теперь придется ездить на другой конец города, их будут принимать в основном здании диспансера - на Дублере Сибирского тракта, 56.

Здание противотуберкулезного диспансерного отделения не соответствует современным требованиям санитарных и противопожарных норм и правил, что не позволяет оказывать качественную специализированную медицинскую помощь пациентам,сказала главврач медучреждения.

Как сообщает ТАСС, здание Чкаловского диспансера было построено в 50-х годах и не подлежит восстановлению.

При этом, пациенты не согласны с решением руководства медучреждения и сообщают, что будут испытывать массу неудобств и нести финансовые потери. Так, некоторые из них нуждаются в ежедневной медицинской помощи, но не смогут позволить себе ежедневно ездить на другой конец города из-за тяжелого материального положения.

#Новости УрФО#Больница#Здоровье#Здравоохранение#Туберкулез#Екатеринбург
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