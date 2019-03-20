В Екатеринбурге закрывают ветхое здание противотуберкулезного диспансера

При этом, пациенты не согласны с решением руководства медучреждения и сообщают, что будут испытывать массу неудобств и нести финансовые потери. Так, некоторые из них нуждаются в ежедневной медицинской помощи, но не смогут позволить себе ежедневно ездить на другой конец города из-за тяжелого материального положения.