Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно пройти флюорографию 22 марта

Posted 20 марта 2019,, 02:00
Published 20 марта 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В рамках акции информационно-профилактической акции «Пора действовать», которая приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, каждый житель Нижнего Тагила сможет пройти бесплатное флюорографическое обследование в передвижном флюорографе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3».
Желающих ждут 22 марта с 17:00 до 19:00 на площади ТРЦ «Малина» (улица Садовая, 83), сообщает официальный портал города Нижний Тагил.
Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта. К этому дню по всему миру проводятся профилактические и информационные акции, которые призваны снизить число больных этим заболеванием и повысить осведомлённость граждан о нём.