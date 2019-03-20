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Posted 20 марта 2019,, 02:00

Published 20 марта 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно пройти флюорографию 22 марта

20 марта 2019, 02:00
Передвижной флюроорграф готов будет принять тагильчан 22 марта. Каждый сможет пройти обследование бесплатно.

В рамках акции информационно-профилактической акции «Пора действовать», которая приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, каждый житель Нижнего Тагила сможет пройти бесплатное флюорографическое обследование в передвижном флюорографе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3».

Желающих ждут 22 марта с 17:00 до 19:00 на площади ТРЦ «Малина» (улица Садовая, 83), сообщает официальный портал города Нижний Тагил.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта. К этому дню по всему миру проводятся профилактические и информационные акции, которые призваны снизить число больных этим заболеванием и повысить осведомлённость граждан о нём.

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#Нижний Тагил#Здоровье#Медицина#Профилактика#Туберкулез#Обследование
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