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Posted 22 марта 2019,, 13:59

Published 22 марта 2019,, 13:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Полицейские поймали 200 нарушителей правил тонировки в Екатеринбурге

22 марта 2019, 13:59
В Екатеринбурге во время рейдов, направленных на выявление нарушений правил тонировки стёкл, были остановлены 200 водителей.

Согласно государственным стандартам, лобовое и боковые стекла автомобиля должны быть затемнены не более чем на 70%.

На остановленных нарушителей сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы. Штраф за нарушения правил тонировки составляет от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Некоторые водители снимали тонировку прямо на месте, другим инспекторы установили сроки для устранения нарушений.

В столице Урала с начала 2019 года были остановлены три тысячи машин с незаконной тонировкой, сообщает «Екатеринбург в эфире».

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#Общество#Новости УрФО#ГИБДД#Нарушение#Водители#Правила#Тонировка
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