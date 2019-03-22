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Posted 22 марта 2019, 07:25

Published 22 марта 2019, 07:25

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Барселону появятся в Кольцово

22 марта 2019, 07:25
Авиакомпания «Россия» будет осуществлять прямые рейсы из Екатеринбурга в Барселону.

Накануне соответствующее разрешение авиакомпания получила от Росавиации. Теперь пассажиры «России» будут иметь возможность улететь в Барселону без пересадок.

Вылеты запланированы семь раз в неделю с 31 марта по 26 октября 2019 года. В настоящий момент из Кольцово прямых рейсов в Барселону нет, пишет «Комсомольская правда».

Ранее в Кольцово сообщили о введении дополнительных рейсов в Баку.

#Транспорт#Новости УрФО#Кольцово#Самолет#Рейсы#Екатеринбург
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