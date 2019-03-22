Прямые рейсы из Екатеринбурга в Барселону появятся в Кольцово

Posted 22 марта 2019, 07:25
Published 22 марта 2019, 07:25
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Накануне соответствующее разрешение авиакомпания получила от Росавиации. Теперь пассажиры «России» будут иметь возможность улететь в Барселону без пересадок.
Вылеты запланированы семь раз в неделю с 31 марта по 26 октября 2019 года. В настоящий момент из Кольцово прямых рейсов в Барселону нет, пишет «Комсомольская правда».
Ранее в Кольцово сообщили о введении дополнительных рейсов в Баку.